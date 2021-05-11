وستبروك يدخل التاريخ برقم قياسي في الـ"تريبل-دابل"

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لوس انجليس : دخل راسل وستبروك نجم واشنطن ويزاردز تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين من بابه الواسع بتحقيقه الـ "تريبل دابل" للمرة الـ 128 في مسيرته، محطماً الرقم القياسي السابق بحوزة الاسطورة أوسكار روبرتسون والذي بقي صامداً 47 عاماً.

ولم يحل انجاز وستبروك دون خسارة فريقه بفارق نقطة أمام أتلانتا هوكس 124 125 الإثنين.

وكان وستبروك عادل رقم روبرتسون، لاعب ميلووكي باكس السابق، مع 181 "تريبل دابل" السبت أمامه إنديانا بيسرز (133 132 بعد التمديد)، قبل أن يحطمه بعد يومين أمام هوكس قبل 8 دقائق و33 ثانية من صافرة نهاية المباراة.

واشتمل انجاز وستبروك على 28 نقطة و21 تمريرة حاسمة و13 متابعة، حيث بات من المؤكد أن ينهي الموسم مع معدل "تريبل دابل" في كل مباراة، ليسير على النهج ذاته في أربعة من المواسم الخمسة الماضية، ما سمح له بتجاوز الرقم السابق لروبرتسون الذي ظل صامداً منذ العام 1974.

قال وستبروك الذي حقق الـ "تريبل دابل" الـ 36 له هذا الموسم، في نهاية المباراة "عادة لا أحب أن أربت على ظهري، لكني سأفعل ذلك الليلة"، مضيفاً "أنا ممتنٍ جداً لكل من سبقني".

وتابع ابن الـ 32 عاماً الذي ما زال أمامه عدة مواسم لتعزيز رقمه القياسي "إنها مجرد نعمة.. تضع الكثير (من المجهود) في المباراة".

وأردف "أن يتم ذكر اسمي مع لاعبين أمثال أوسكار، (إيرفين) ماجيك (جونسون)، جايسون كيد. هو أمر لم أحلم به أبداً".

وأثنى مدرب ويزاردز سكوت بروكس على انجاز لاعبه واصفا اياه بانه "استثنائي".

وقال "هو شيء عظيم بالنسبة له. لا يمكنك أن تأخذ منه أي شيء"، مضيفاً "الرجل من طينة الفائزين. يجعل عالم كرة السلة والعالم الخارجي مكاناً افضل. لا يستطيع الكثير من اللاعبين القيام بذلك، ولا يمتلك الكثير من اللاعبين تأثيره داخل وخارج الملعب".

وفي سان أنتونيو، ضمن صاحب الأرض خوض ملحق الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" بعد فوزه العريض على ميلووكي باكس 146 125، بالتزامن مع خسارة مطارده المباشر نيو أورليانز بيليكانز أمام ممفيس غريزليز 110 115.

وعزز سبيرز مركزه العاشر في المنطقة الغربية مع 33 فوزاً مقابل 35 هزيمة. وتألق سبيرز هجومياً أمام باكس ثالث المنطقة الشرقية، حيث بلغت نسبة نجاح لاعبيه في التسديدات حوالي 60 في المئة، بينها 17 تسديدة ثلاثية من أصل 29.

وكان ديمار ديروزان أفضل المسجلين للفائز مع 23 نقطة، فيما أضاف ديجونتي موراي 21 وكيلدون جونسون والاسترالي باتي ميلز 20 نقطة لكل منهما.

وبرز في صفوف الخاسر الثنائي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مع 28 نقطة و4 تمريرات حاسمة، وكريس ميدليتون مع 23 نقطة و7 متابعات.

وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم المنتظم، يملك سبيرز أفضلية 2,5 فوزين على بيليكانز، الخاسر أمام غريزليز التاسع، علماً أن الاخير ضمن خوضه الملحق.

وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ستايت ووريرز على يوتا جاز 119 116، وبورتلاند ترايل بلايزرز على هيوستن روكتس 140 129.