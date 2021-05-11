الإصابة تبعد إبراهيموفيتش عن ميلان لمباراتين على أقل تقدير

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روما : سيغيب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه ميلان الإيطالي لمباراتين على أقل تقدير بسبب الإصابة، وذلك بحسب ما أفاد مدربه ستيفانو بيولي الثلاثاء.

وكشف بيولي عشية لقاء تورينو في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي أن السويدي البالغ 39 عاماً "تعرض لالتواء طفيف في الركبة (اليمنى) ولن يكون متاحاً غدا (الأربعاء ضد تورينو) ولا الأحد ضد كالياري. وسنرى بعدها ما هي التطورات الأسبوع المقبل".

وأصيب إبراهيموفيتش الأحد في اللقاء الذي فاز به ميلان على غريمه يوفنتوس 3 صفر في معقل الأخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وكان "إبرا" جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم اضافي حتى حزيران/يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس اوروبا الشهر المقبل وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دولياً.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 حزيران/يونيو المقبل ضد إسبانيا.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلاً بفوز "روسونيري" الكبير على "السيدة العجوز"، ليعزز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.

وفي حال تعافى العملاق السويدي، سيكون حاضراً مع الفريق في مباراته الأخيرة في الدوري ضد أتالانتا في 23 أيار/مايو، وذلك في مواجهة قد تكون مصيرية في الصراع على البطاقات الثلاث المتبقية لدوري الأبطال بما أن إنتر حسم الأولى بتتويجه بطلاً للمرة الأولى منذ 2010.