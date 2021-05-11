الامارات | رداً على واقعة مباراة القمة المصرية.. معلق زملكاوي: شيكابالا يشكر الحذاء

شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على واقعة مباراة القمة المصرية.. معلق زملكاوي: شيكابالا يشكر الحذاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب أن لاعب الزمالك محمود شيكابالا توجه بالشكر إلى حذائه عقب استبداله في مباراة الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.



وأثار شيكابالا الجدل مجدداً بعدما أشار إلى حذائه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبره عدد من مشجعي الأهلي أنه يستفز جمهور "الأحمر"، بينما أشار عدد من مشجعي الزمالك أن اللاعب يرد على الألفاظ غير اللائقة ضده من جمهور الأهلي.



ونشر الطيب الذي يشجع الزمالك على حسابه في "تويتر" قائلاً: "شيكا يشكر حذاء قدمه الشمال لحظة خروجه من الملعب لأنه سبب سعادة جماهير الزمالك وبها سجل هدفين فى آخر مباراتين ضد الأهلي وكاد أن يسجل الثالث، اليوم لولا براعة الشناوي وعدم توفيق بن شرقي في المتابعة تسلم رجلك الشمال يا شيكا".

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