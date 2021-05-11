الامارات | أول إجراء رسمي حول واقعة حذاء شيكابالا في قمة الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء رسمي حول واقعة حذاء شيكابالا في قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة الثلاثية في الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، أن اللجنة تنظر تقرير مراقب مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك التي انتهت أمس بالتعادل الإيجابي "1-1"، خاصةً ما صدر من لاعب الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا لحظة استبداله في الشوط الثاني من المباراة التي استضافها استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان شيكابلا قد أشار إلى حذائه اثناء خروجه من الملعب بعد تلقيه هتافات مسيئة من قبل جماهير الأهلي.

وقال مجاهد في تصريحات صحافية تولت نشرها وسائل إعلام مصرية، من ضمنها موقع "المصري اليوم"، إن: "اتحاد الكرة المصري راضٍ عن أداء الحكم الدولي امين عمر ومعاونيه خلال مباراة القمة"، مضيفاً أن: "لا نية لدى اللجنة الثلاثة لإسنادي أي مباراة إلى حكام أجانب، وان اللجنة بانتظار تقرير مراقب المباراة بخصوص ما حدث من محمود عبد الرازق شيكابالا لحظة استبداله في الشوط الثاني".

وأشار مجاهد إلى وجود العديد من الكوادر المميزة بين الحكام المصريين القادرين على إدارة أقوى المباريات، بالصورة ذاتها التي ظهر عليها الحكم محمود البنا في إدارة لقاء الأهلي والزمالك في لقاء الدور الأول، وتلقى على أثرها إشادة الجميع بما فيهم مسؤولي وجماهير القطبين، واستكملت بنجاح أمين عمر في إدارة لقاء العودة بالشكل المطلوب والمرضي للفريقين.

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