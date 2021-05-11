شكرا لقرائتكم خبر عن علي غزال يهدد بالرحيل عن سموحة في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد علي غزال، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالرحيل عن صفوف الفريق السكندري، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن علي غزال، تحدث مع أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، وطلب منه الحصول على فرصته بالمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المقبلة، مؤكدًا له أنه أنهى تجربته الاحترافية في الدوري اليوناني وعاد للدوري المصري، من أجل المشارك بصفة أساسية وأن يكون تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري.

وهدد علي غزال، بالرحيل عن صفوف سموحة، في نهاية الموسم الجاري، إذا لم يشارك مع الفريق في المباريات المقبلة، خاصة أنه لم يحصل حتى الأن على فرصته الحقيقية مع الفريق.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا، انضم لصفوف سموحة في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي لاريسا اليوناني في صفقة إنتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 8 مباريات بمعدل 355 دقيقة