شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يفتح النار على «شيكابالا» بسبب واقعة «الحذاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويأتي ذلك بعد إشارة اللاعب لجماهير الأهلي على حذائه، خلال استبداله في مباراة القمة، التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أيمن يونس، في تصريحات إذاعية :"شيكابالا، أخطأ خطأ كبير بعد واقعة استبداله في مباراة الأهلي، وإشارته إلى حذاءه ردًا على الهجوم الذي تعرض له اللاعب".

وأضاف :" شيكابالا أخطأ خطأ كبير لأنه نجم كبير في الزمالك ولا بد أن يتحكم في انفعالاته مهما كانت الانتقادات التي يتعرض لها".

وواصل :"نحتاج أيضًا أن يكون هناك رقابة على الجماهير وأن تكون هناك عقوبات رادعة حال خروجهم عن النص، خاصة أن الأعداد حاليًا محدودة".