شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يفتح النار على «شيكابالا» بسبب واقعة «الحذاء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
ويأتي ذلك بعد إشارة اللاعب لجماهير الأهلي على حذائه، خلال استبداله في مباراة القمة، التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال أيمن يونس، في تصريحات إذاعية :"شيكابالا، أخطأ خطأ كبير بعد واقعة استبداله في مباراة الأهلي، وإشارته إلى حذاءه ردًا على الهجوم الذي تعرض له اللاعب".
وأضاف :" شيكابالا أخطأ خطأ كبير لأنه نجم كبير في الزمالك ولا بد أن يتحكم في انفعالاته مهما كانت الانتقادات التي يتعرض لها".
وواصل :"نحتاج أيضًا أن يكون هناك رقابة على الجماهير وأن تكون هناك عقوبات رادعة حال خروجهم عن النص، خاصة أن الأعداد حاليًا محدودة".