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 أسطورة ليفربول يرفض اختيار محمد صلاح في التشكيلة الأفضل للدوري الإنجليزي

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول محمد صلاح من تشكيلة أفضل 11 لاعبا في في الموسم الحالي.

وسجل محمد صلاح الموسم الحالي 20 هدفا وصنع 4 أهداف.

وقال كارجار أحد أعضاء فريق التحليل بشبكة سكاي سبورتس: «اخترت سون بعدما كنت أفكر في اختيار محمد صلاح لأنه ينافس على جائزة الحذاء الذهبي، كنت أفكر فيمن يسجل الأهداف ويصنعها، فمجموع ما سجله وصنعه سون أكبر مما فعله صلاح هذا الموسم».

نجم منتخب كوريا الجنوبية سجل 17 هدفا وصنع 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما تواجد إلى جواره هاري كين لاعب توتنهام وزميله.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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