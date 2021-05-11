شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يرفض اختيار محمد صلاح في التشكيلة الأفضل للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول محمد صلاح من تشكيلة أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وسجل محمد صلاح الموسم الحالي 20 هدفا وصنع 4 أهداف.

وقال كارجار أحد أعضاء فريق التحليل بشبكة سكاي سبورتس: «اخترت سون بعدما كنت أفكر في اختيار محمد صلاح لأنه ينافس على جائزة الحذاء الذهبي، كنت أفكر فيمن يسجل الأهداف ويصنعها، فمجموع ما سجله وصنعه سون أكبر مما فعله صلاح هذا الموسم».

نجم منتخب كوريا الجنوبية سجل 17 هدفا وصنع 10 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما تواجد إلى جواره هاري كين لاعب توتنهام وزميله.