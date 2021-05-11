شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر مالية وغضب فى يوفنتوس بعد تراجع الفريق في ترتيب الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتربت نهاية مشوار أندريا بيرلو في تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعبه أمام ميلان أمس الأول، والتي ربما ستحرمه من التأهل إلى دوري الأبطال، حيث بات في المركز الخامس مع تبقي ثلاث جولات، ما يعني خسارة النادي 90.6 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية.

ووفقًا لصحيفة “توتوسبورت”، فإن الإدارة اتخذت قرارها بإقالة بيرلو، لكن من غير المعروف ما إذا كان سيصدر فورًا أو الانتظار حتى ما قد تسفر عنه الجولات المقبلة أمام ساسولو وإنتر ميلان وبولونيا.

ويتهم بيرلو بأنه أفسد الحمض النووي التكتيكي للاعبيه بعد أن فشلت طريقته 4ـ4ـ2 مع لاعبين اعتادوا على طريقة 4ـ3ـ3 التي كان يعتمدها أليجري وماوريسيو ساري.

وسيشكل غياب اليوفي عن دوري الأبطال ضربة قوية للنادي الساعي للحد من خسائره، لذلك فلربما سيلجأ لحلول أخرى، ومع اقتراب نهاية عقدي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا فقد يتم التضحية بهما.

من جهة أخرى، هاجمت الصحافة الإيطالية رونالدو، عقب الخسارة أمام ميلان، بعد أن لعب أسوأ مباراة له في مسيرته، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن مستقبله في تورينو بات محل شك كبير الآن.

ووصفت “جازيتا ديلو سبورت” أداء اللاعب بالمخيب في مباراة مهمة للغاية. وقالت: “لم يلمس الكرة في الشوط الأول في منطقة الجزاء، كما لم يسدد أي كرة. أما “كوريري ديلو سبورت” فأشارت إلى أن لا بدائل سوى تسريح رونالدو. ونشرت “توتو سبورت” صورة للاعب حزينًا وسط فرحة لاعبي ميلان، مشيرة إلى أن نهاية بيرلو اقتربت.