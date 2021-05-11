شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإرهاق .. الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بناء على طلب بيتسو موسيمانى قررت إدارة النادى الأهلى سفر بعثة فريق الكرة إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق صن داونز في بطولة إفريقيا، التي تقام يوم 15 مايو الحالي في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا ويأتى قرار السفر بطائرة خاصة من أجل توفير الجهد وعدم إصابة اللاعبين بالملل والإجهاد نتيجة رحلة السفر الطويلة إلى جنوب إفريقيا، وكذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

ويقوم مسؤولو الأهلى حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى جنوب إفريقيا لخوض المباراة المرتقبة في البطولة الإفريقية، ويبدأ الأهلي عصر اليوم الاستعداد لمواجهة الذهاب أمام صن دوانز، حيث أغلق الجهاز الفني ملف مباراة الزمالك أمس الاثنين، في الدورى الممتاز التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن مواجهة القمة أمام الزمالك كانت مميزة من الناحية الفنية، وهى تحضير جيد للفريق قبل مباراتيه المقبلتين أمام صن داونز في دورى أبطال إفريقيا، وكذلك مباراة نهضة بركان التي تعد بطولة بمفردها على لقب السوبر الإفريقى.

وقال سيد عبدالحفيظ: «كنا نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل تقليل فارق النقاط، لكن المميز أن المواجهات المباشرة في صالحنا وقد نحتاج إليها في الجولات الحاسمة من الدورى. المسابقة ما زال بها الكثير من المباريات لكن من الأفضل أن نغلق صفحة الدوري حاليا».