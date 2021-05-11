شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مسئولو الزمالك القرار النهائي من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فيما يتعلق بصفقة صالح جمعة لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا.
ويأتي ذلك بعد تلقيهم ترشيحًا للتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل ليحل محل أوباما حال رحيل الأخير عن الفريق خاصة وأنه يمتلك عرضًا رسميًا من نادي الأهلي القطري.
كارتيرون أجل الأمر لما بعد مباراة الأهلي والزمالك بسبب انشغاله بلقاء القمة ورغبته في الحفاظ على تركيز الفريق.
ويفضل المدرب مشاهدة بعض المباريات لصالح جمعة حتى يتسنى له الحكم على مستواه بالشكل الأمثل وقبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالتعاقد معه في الموسم المقبل حيث يرغب المدرب في التأكد أن أي لاعب سيتم التعاقد معه سيكون مكسب كبير للفريق وأفضل من العناصر الموجودة في الوقت الحالي.