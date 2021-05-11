شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مسئولو الزمالك القرار النهائي من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فيما يتعلق بصفقة صالح جمعة لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا.

ويأتي ذلك بعد تلقيهم ترشيحًا للتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل ليحل محل أوباما حال رحيل الأخير عن الفريق خاصة وأنه يمتلك عرضًا رسميًا من نادي الأهلي القطري.

كارتيرون أجل الأمر لما بعد مباراة الأهلي والزمالك بسبب انشغاله بلقاء القمة ورغبته في الحفاظ على تركيز الفريق.

ويفضل المدرب مشاهدة بعض المباريات لصالح جمعة حتى يتسنى له الحكم على مستواه بالشكل الأمثل وقبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالتعاقد معه في الموسم المقبل حيث يرغب المدرب في التأكد أن أي لاعب سيتم التعاقد معه سيكون مكسب كبير للفريق وأفضل من العناصر الموجودة في الوقت الحالي.