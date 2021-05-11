شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ محيلبة بفوزه التاريخي بذهبية كأس العالم بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى نجم المنتخب القومي للرماية اللاعب عزمي محيلبة بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم للرماية المقامة بدولة ايطاليا وسط منافسة شرسة من نجوم اللعبة.

وتعد الميدالية الذهبية لمحيلبة هي الأولى من نوعها للرماية المصرية في منافسات كأس العالم للاسكيت في رسالة تؤكد تطور رياضة الرماية المصرية على المستوي العالمي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة -في اتصاله الهاتفي مع رئيس الاتحاد المصري للرماية اللواء حازم حسني- عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الكبير لنجم المنتخب المصري للرماية عزمي محيلبة في ظل قرب موعد منافسات دورة الألعاب الاولمبية طوكيو ٢٠٢١ ، مؤكداً أن منظومة الرماية المصرية تسير علي خطي ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد واللاعبين.

وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة تتابع عن كثب استعدادات جميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية المصرية ولاسيما تلك المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو بغرض تلبية جميع المتطلبات الإدارية والمالية واللوجستية والفنية الخاصة بهم ، مشيراً أن برامج رعاية الأبطال سواء من خلال الوزارة أو من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المصرية الوطنية لدعم اللاعبين وتوفير متطلباتهم المالية والتدريبية المختلفة أتت ثماره في العديد من اللعبات من خلال إحراز نتائج وتحقيق ميداليات في العديد من البطولات العالمية فضلاً عن تأهل عدد كبير من مختلف اللعبات للمنافسة بدورة الألعاب الاوليمبية المقبلة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أدرجت اللاعب عزمي محيلبة ضمن قائمة الأبطال الرياضيين الحاصلين علي برنامج الرعاية الفردية المقدم من وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفي، في إطار جهود الوزارة لتوفير كافة الامكانات الفنية والمالية والبدنية والنفسية والاجتماعية للأبطال الرياضيين.