شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة في الاتحاد السكندري بسبب رزاق سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، ضربة قوية، ويأتي ذلك بعدما تأكد الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق عن الملاعب لمدة شهرين.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في الساعات الماضية، إصابته بالتهابات فى وتر صابونة الركبة ، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن شهرين.

ويُعد سيسيه، أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها حسام حسن، في تشكيل الفريق، حيث لعب 19 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها 7 أهداف.

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، أحرز لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 26 غيرها.