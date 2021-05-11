شكرا لقرائتكم خبر عن 5 «نجوم» ارتبطت أسماؤهم بالتوقيع مع ريال مدريد في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لطالما كان ريال مدريد الإسباني من بين أكبر المنفقين في سوق الانتقالات وقد نجح في إبرام عدة صفقات من العيار الثقيل على مر السنوات الماضية. يعد لوس بلانكوس النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وقد اشتهر بإبرام التعاقدات المثيرة للجدل، خلال ولاية فلورنتينو بيريز ريال مدريد جالاكتيكوس الذي حقق نجاحًا كبيرًا في كرة القدم العالمية في أوائل القرن الحادي والعشرين.

ومع ذلك، في المواسم الأخيرة، امتنع النادي الأكثر بالتتويج بالبطولات عن صرف الأموال لعدة أسباب. هذا لا يعني أنهم لم ينفقوا، لكن بيريز لم يوقع مع لاعب من العيار الثقيل كما فعل من قبل، مع تركيز النادي على التعاقد مع لاعبين شباب في المستقبل.

لكن في الصيف، يمكن أن تتغير الأمور. يحتاج ريال مدريد إلى دماء جديدة لبدء حقبة جديدة في سانتياجو برنابيو ويمكن أن يخفف قيودهم على الرغم من التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.

ومع ذلك، هناك 5 لاعبين تم ربطهم بالانتقال الصيفي إلى العاصمة الإسبانية.

5- جول كوندي | اشبيلية

رسخ جول كوندي نفسه سريعًا كواحد من أكثر المدافعين إثارة في كرة القدم العالمية وهو أحد أهم أصول إشبيلية. أقام اللاعب الفرنسي شراكة رائعة مع دييجو كارلوس في قلب دفاع إشبيلية، بإمكانياته العالية وقدرته على الكرة التي تلفت الأنظار عبر القارة.

تلقى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عرضًا ماليًا كبيرًا من مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي، لكن إشبيلية تمسك بموقفه ورفض التخلي عنه. اختار السيتيزينس التوقيع مع روبن دياس بدلاً من ذلك، وتألق النجم البرتغالي منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، لكن يمكن القول إن كوندي كان يمكن أن يكون له تأثير مماثل على فريق بيب جوارديولا، إن لم يكن أفضل.

يُعتقد أيضًا أن مانشستر يونايتد يُريد اللاعب أيضًا، لذلك لا يمنع ريال مدريد من مُحاولة ضم اللاعب إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

4- إدواردو كامافينجا | رين

الإعجاب المتبادل بين إدواردو كامافينجا وريال مدريد ليس سراً، حيث تحدث لاعب خط الوسط علناً عن إعجابه بلوس بلانكوس عدة مرات في السنوات الأخيرة. المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو أيضًا معجب بإمكانيات اللاعب.

قد يتغير الوضع في الصيف، مع وصول توني كروس إلى عامه الـ 30 ولوكا مودريتش في السنوات الأخيرة من حياته المهنية. يحتاج ريال مدريد إلى لاعب خط وسط من الطراز العالمي ليخلف الثنائي الأسطوري وكامافينجا لديه كل الأدوات لخلافته في المستقبل.

يُنسب الفضل إلى مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، لكن يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يُفضل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

3- ديفيد ألابا | بايرن ميونيخ

يعتبر ديفيد ألابا المُفضل لدى مشجعي بايرن ميونيخ حاليًا واحدًا من أكثر اللاعبين المطلوبين في السوق ويقال إن لديه صفقة سارية للانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم. عُرض على النمساوي متعدد المراكز عقدًا جديدًا من قبل العمالقة البافاريين، لكنه قرر لم يُجدد عقده مع النادي ويُفضل خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا.

قد يكون ألابا إضافة هائلة إلى تشكيلة ريال مدريد، حيث أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قادر على اللعب في مراكز متعددة في الهجوم ووسط الملعب. بعد أن صنع لنفسه اسمًا كظهير أيسر، انتدب ألابا كمدافع مركزي ولاعب خط وسط لبايرن ميونيخ على مر السنين، بينما أظهر أيضًا أنه قادر على اللعب في دور خط وسط متقدم لبلاده.

أفاد تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ألابا وافق على الانضمام إلى ريال مدريد في نهاية الموسم ومن المقرر أن تعزز إضافته فريق زين الدين زيدان بشكل كبير.

2- إرلينج هالاند | بوروسيا دورتموند

يمكن القول إنه لا يوجد ناد واحد لن يكون مستعدًا للتعاقد مع لاعب من عيار إيرلينج هالاند هذا الصيف. سرعان ما أصبح المهاجم النرويجي أحد المهاجمين الأكثر رعباً في كرة القدم العالمية، وهو مطلوب من قبل العديد من الأندية الكبرى في جميع أنحاء القارة، حيث ورد أن مانشستر يونايتد وتشيلسي على استعداد لكسر الشرط الجزائي من أجله.

هالاند مذهل تمامًا أمام المرمى ولديه العقلية لدعم موهبته. سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أهدافًا بمعدل مذهل منذ انتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

ويمثله وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، لذلك من المُحتمل أن يكون ريال مدريد من ضمن الأندية التي تسعى لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي نظرًا لعلاقة فالنتينو بيريز الرائعة مع رايولا.

1- كيليان مبابي | باريس سان جيرمان

مثل إدواردو كامافينجا، فإن الإعجاب المتبادل بين ريال مدريد وكيليان مبابي معروف وظاهر أمام الجميع. ليس هناك الكثير من الحقائق المؤكدة في كرة القدم، لكن من المُرجح أن يمثل الفرنسي لوس بلانكوس في مرحلة ما من حياته المهنية.

يمكن أن تؤتي خطوة حلمه ثمارها هذا الصيف، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع باريس سان جيرمان في عام 2022. فريق العاصمة الفرنسية مغلق حاليًا في محادثات لتمديد عقده، لكن مبابي لم يوقع على أي اتفاق مع إدارة ناديه. كما تبدو الأمور.

قد يتم إغراء باريس سان جيرمان للاستفادة منه هذا الصيف بدلاً من خسارته مجانًا بعد عام، لذلك قد يسعى ريال مدريد للاستفادة من الموقف وخفض رسوم انتقال اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2018.

كلاعب، مبابي هو واحد من أكثر المهاجمين إثارة في كرة القدم العالمية وسيكون إضافة مذهلة في حال وصوله إلى سانتياجو برنابيو.