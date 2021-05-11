شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إقامة معسكر مغلق فى جنوب أفريقيا عقب مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني التحضير لمواجهة نهضة بركان المغربي المقررة يوم 28 مايو الجاري في كأس السوبر الأفريقي فى جوهانسبرج وإلغاء فكرة التدريب فى القاهرة .



ووفقا لمصدر داخل النادى فأن موسيماني يدرس دخول الأهلي في معسكر مغلق بجنوب أفريقيا عقب لقاء الإياب ضد ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المحدد يوم 22 من الشهر الجاري.



ويفكر موسيماني بجدية في خوض المعسكر بجنوب أفريقيا لمدة 3 أيام قبل السفر إلى قطر.



ويسعى مدرب الأهلي لتجنب إجهاد السفر من جنوب أفريقيا إلى القاهرة ثم إلى قطر، لا سيما أن الفريق سيدخل فقاعة طبية في الدوحة قبل مباراة السوبر بـ48 ساعة، مما يعني ضرورة وصول الفريق إلى العاصمة القطرية يوم 26 مايو الجاري.