شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة هجومية فى جالاتا سراى قبل مواجهة دنيزلي سبو بالدورى التركى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يتمكن الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم جالطة سراي التركي من المشاركة في مباراة فريقه المقررة اليوم الثلاثاء أمام دنيزلي سبور، بسبب آلام الظهر التي تتسبب في غيابه عن اللعب حتى نهاية الموسم.

وذكر جالاتا سراي في بيان على موقعه الإلكتروني أن "راداميل فالكاو أمضى اليوم في العلاج بسبب الآلام التي شعر بها في أعلى الظهر جهة اليسار، وعقب فحص لاعبنا، رصد مستوى متوسط من التعب.

ونشر الفريق، الذي سافر الاثنين إلى دنيزلي، ليتدرب قبل مباراة اليوم، قائمة اللاعبين التي يغيب عنها فالكاو ولاعبون آخرون أساسيون في الفريق مثل المدافع التركي إمري تاشدمير والمهاجم المصري مصطفى محمد.

ويأتي غياب فالكاو وإصابة مصطفى محمد ليسبب أزمة هجومية للفريق قبل جولتين من نهاية الموسم. ويواصل جالطة سراي (صاحب المركز الثالث بـ78 نقطة) الصراع على لقب بطولة الدوري المحلي مع بشكتاش (المتصدر بـ81 نقطة) وفنربخشة (الوصيف بـ79 نقطة).

وغاب المهاجم الكولومبي هذا الموسم عن 21 من 38 مباراة في الدوري التركي بسبب عدة إصابات، وسجل فالكاو يوم السبت أول هدف له منذ عودته للملاعب عقب إصابة في الوجه أبعدته عن اللعب أسبوعين ، بينما يغيب النجم المصري، مصطفى محمد، اصابتة بالتواء في كاحل القدم، خلال لقاء بشكتاش الأخير الذي لم يستطع إكماله .