شكرا لقرائتكم خبر عن معلول جاهز للمشاركة ويسافر مع الأهلي إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى تقرر من الجهاز الطبى للفريق يؤكد جاهزية على معلول الظهير الأيسر للريق من الناحية البدنية بعد إنتهاء البرنامج التأهيلى الذى خضه له اللاعب طوال الفترة الماضية بعد إصابتة فى العضلة الخلفية والتى أبعدتة عن المشاركة فى مباريات الأهلى فترة طويلة . واستقر الراى على سفر اللاعب مع البعثة الى رجلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وغاب علول عن المشاركة منذ تعرضه للاصابى قبل 3 أشهر في مباراة بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية مطلع فبراير الماضي.

من جانبه قال بيتسو موسيمانى إن مباراة الاهلى أمام الزمالك لم تكن سهلة على الإطلاق، مؤكدًا أن التعادل نتيجة عادلة.

وأضاف موسيماني «إن خسارة نقطتين اليوم باعتبار أن المباراة هي مباراتنا أمر غير جيد بالنسبة لي، ولكن في النهاية حصدنا ٤ نقاط أمام الزمالك في النسخة الحالية من الدوري».

وأوضح أن استقبال أهداف على ملعبنا أمر غير جيد، ولكن علينا النظر أيضًا إلى الجانب الإيجابي الذي يتمثل في تسجيلنا الأهداف.

وأشار إلى أن تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز أمر مهم ومطلوب، ولكن علينا أيضًا علاج أزمة استقبال الأهداف على أرضنا خاصة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موسيماني أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة، والتركيز اليوم كان على مباراة الزمالك فقط دون النظر إلى أي مباراة أخرى قادمة.

وذكر المدير الفني للأهلي إلى أن التفكير سيبدأ في مباراة صن داونز المقبلة في دور الـ٨ بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة، ومن ثم على الجميع دعم الأهلي في دوري الأبطال.

وأوضح أن الظروف البدنية مختلفة من مباراة إلى أخرى، بسبب توالي المباريات خلال الفترة الأخيرة في منافسات الدوري.