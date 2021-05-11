برشلونة يواجه ليفانتي ويتمسك بآماله في الليجا

يحل نادي برشلونة ضيفاً على نادي ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2021، ويأتي ذلك عقب تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد سلبياً في مباراتهما الماضية في الليجا، ويحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، وفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

ضمن نادي ليفانتي البقاء في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يقع في المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 9 نقاطٍ كاملة عن منطقة الهبوط.

ويبدو أن برشلونة «بحاجة لمعجزة» كي يحرز اللقب، فقد كان فريق المدرب رونالد كومان قادراً على تعويض الخسارة ضد غرناطة، لكنه فشل أيضاً بالتغلب على أتلتيكو في كامب نو، ويبدو أيضاً أن فارق المواجهات المباشرة مع أتلتيكو وريال لا يصب في مصلحته أبداً.

وفي برشلونة يستمر غياب فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي للإصابة، وشهدت قائمة البارسا تواجد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط الفريق الكتالوني، بعدما أثيرت شكوك حول لحاقه بالمباراة بعدما أصيب في اللقاء الأخير أمام أتلتيكو مدريد، لكنه عاد وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي: أندريه تير شتيجن، كليمون لونجليه، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجيزا، سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، فرينكي دي يونج، بيدري، سيرجينيو ديست، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي.

ويستمر الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم حتى الرمق الأخير، بين أتلتيكو مدريد المتصدر ومطارديه العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة 36، وذلك بعدما خيّم التعادل على مواجهتي القمة في المرحلة الماضية.

وفيما عاد أتلتيكو مدريد بنقطة ثمينة من أرض برشلونة السبت، قد تعبّد طريقه نحو لقبه الأول في الليغا منذ 2014، شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه إشبيلية الرابع (2-2) الأحد جدلاً كبيراً حول طريقة تدخل حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» الذي أغضب مدرب الأول الفرنسي زين الدين زيدان.

وبقي أتلتيكو مدريد متصدراً (77 نقطة) قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري، بفارق نقطتين عن كل من ريال مدريد وبرشلونة، فيما تبدو آمال إشبيلية الرابع صعبة، في ظل ابتعاده 6 نقاط عن المتصدر.

وشهدت مباراة ريال وإشبيلية التي اقتنص فيها الأول هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع أحداثاً جدلية، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد، لكنه عاد وألغاها محتسباً ركلة لإشبيلية بعد لمسة يد على مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو في الدقيقة 74، برغم ان اللقطات أظهرت لمسة على يد على أحد لاعبي الفريق الأندلسي.