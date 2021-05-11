اتحاد الكرة يُغرم الأهلي والزمالك ماليًا.. وإيقاف شيكابالا مباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك مباراتين بسبب سلوك غير رياضي في مباراة فريقه أمام الأهلي.

وبحسب بيان صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم فإن إدارة المسابقات قررت توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض اللاعبين للاحتفال بالهدف.

وقرر اتحاد الكرة تغريم الأهلي 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي ضد أحد أعضاء اللعبة و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

وأعلن اتحاد الكرة أن إدارة المسابقات قررت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا مباراتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب سلوك غير رياضي.

كما تقرر توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف.