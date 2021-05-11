مدرب صنداونز يكشف موقف زواني من مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

يأمل مانكوبا منجكيثى مساعد المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن يتمكن لاعب الفريق ثيمبا زواني من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي بربع نهائي دوري الأبطال.

وكان ثيمبا زواني قد تعرض للإصابة يوم الأربعاء الماضي في مباراة الفريق أمام ماريتزبورغ يونايتد بالدوري المحلي.

واضطر المدرب إلى سحب اللاعب من المباراة بعد أن تعرض لإصابة عضلية.

ويقول مانكوبا من خلال تصريحات نقلتها كيك اوف : "نحن متفائلون، ومن الأنباء الواردة من الأطباء فإنه سيكون قادر على خوض المباراة المقبلة في مصر، نأمل أن يسير كل شيء وفقًا للخطة."

وشدد مساعد المدرب أن استبدال زواني في مباراة يوم الأربعاء الماضي كان إجراءً احترازيًا بعد تعرضه للإصابة، مضيفا: "الأمر لم يكن خطيرًا، كان ينبغي علينا توخي الحذر، لم نكن نريد أن يتفاقم الأمر لذلك قمنا بإخراجه مبكرًا، الأمر بسيط لكن لو استمر في الملعب فإنه كان معرض بسهولة أن يتعرض لمزق."

واختتم : "الأطباء قالوا إنها سيكون جاهز خلال 10 أيام من أجل المشاركة في المباراة.

ومن المقرر أن يحل صنداونز على الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.