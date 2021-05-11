شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لصن داونز بدون راحة .. وموسيماني يجتمع باللاعبين قبل المران المسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدون راحة عقب مباراة القمة يبدأ الأهلى، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها السبت المقبل في بطولة دورى أبطال أفريقيا، وينتظر أن يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الزمالك واطلاعهم على برنامج الإعداد لمواجهة الفريق الجنوب أفريقي، ووفقا للمعلومات الواردة من النادى فإن المدير الفنى يسعى لتجهيز كل العناصر بشكل جيد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة الإياب بجوهانسبرج. ويحدد الأهلى مواعيد التدريبات بعد انتهاء شهر رمضان.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن مواجهة القمة أمام الزمالك كانت مميزة من الناحية الفنية، وهي تحضير جيد للفريق قبل مباراتيه المقبلتين أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة نهضة بركان التي تعد بطولة بمفردها على لقب السوبر الأفريقي.

وقال سيد عبدالحفيظ: «كنا نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل تقليل فارق النقاط، ولكن المميز أن المواجهات المباشرة في صالحنا وقد نحتاج إليها في الجولات الحاسمة من الدوري. المسابقة مازال بها الكثير من المباريات ولكن من الأفضل أن نغلق صفحة الدوري حاليا».

وتابع قائلًا: «وجهنا تعليمات لجميع اللاعبين بضرورة عدم الحديث نهائيًّا عن مباريات الدوري، وأن يكون التركيز فقط على مواجهتي صن داونز. يوم الخميس سندخل في معسكر مغلق قبل مواجهة الذهاب المقرر لها السبت. أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية».