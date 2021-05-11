استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، ثباتًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

