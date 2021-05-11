اخبار الرياضه

استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، ثباتًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                   ريال يمني              دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24       52026ريالًا               58.76$

 

الذهب عيار 22       47666ريالًا               53.86$

 

الذهب عيار 21       45506ريالات            51.42$

 

الذهب عيار 18         39001 ريال             44.07$

 

أوقية الذهب           1599176ريالاً        1827.63$ 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا