اتحاد الكرة يحيل شيكابالا للتحقيق بسبب "واقعة الحذاء" فى مباراة القمة للجنة المسابقات

الشارقة - اميمة ياسر -

أحالت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة واقعة شيكابالا لاعب الزمالك فى مباراة القمة مساء أمس الاثنين إلى لجنة المسابقات التى يديرها سيد بخيت، والتى تتولى حاليا مسئولية مراجعة التقارير الخاصة بالمباريات سواء من المراقبين أو الحكام قبل أن تتخذ اللجنة قرارها وفقا لما تراه، خاصة أنه تم حل لجنة الانضباط منذ فترة.

شيكابالا يرد على جمهور الأهلى

ورد شيكابالا على جمهور الأهلى المتواجد فى استاد القاهرة الذى احتضن المباراة أمس، عقب استبداله حيث هتفت جماهير الأهلى ضد اللاعب بعد خروجه ليشير شيكابالا إلى الحذاء ردا على هجوم جمهور الأهلى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مراقبين فئ الملعب، وهم الدكتور ياسر عبد العظيم مراقبا للقاء وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات ومنسق المباراة، وسننتظر تقرير المراقبين بشأن الواقعة.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الواقعة في يد إدارة المسابقات، هى التى ستفصل فى الأمر ولا تنظر إلى ألوان ولا يوجد كيل بأكثر من مكيال، لا نريد استباق الأحداث أو اتخاذ قرار دون دراسة.

وانتهت القمة 122 بين الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما أمس أمام الأهلى ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقدم للأهلى صلاح محسن قبل أن يدرك فرجانى ساسى التعادل للأبيض.