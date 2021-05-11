فضل تعليقًا على واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي: "إمسك نفسك".. وليست أول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمد فضل،لاعب الأهلي السابق، على أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا ،لاعب الزمالك مع بعض من جماهير الأهلي، أثناء استبداله في مباراةالقمة التي أقيمت مساء أمس الإثنين وخيم التعادل الإيجابي على نتيجتها بين الفريقين.

ونشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أقول لشيكابالا إمسك نفسك، مهما حصل أي خروج عن النص في الأخر الجماهير على المسرح".

وأضاف:" مُقدر إن ممكن حد يتعرض للسب فيكون رد فعله أن يتعصب لكن لا يصح أن يقوم بهذا التصرف".

وأكمل:" هذه ليست أول مرة لشيكابالا، هذه رابع مرة، لماذا ندخل في منطقة انك تصبح غير متعاطف مع اللاعب؟".

وذكر مراسل ممصراوي في أرض الملعب أن الأزمة بدأت خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

وأشار المراسل إلى أن هتافات الجمهور كانت "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.