ضياء السيد: صالح جمعة هدفه العودة للمنتخب.. وأندية ترغب في ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة لاعب الفريق ملتزم حاليا وهدفه هو العودة لصفوف منتخب مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وقال السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" أحاول من جانبي مساعدة اللاعب لكن إذا كان اللاعب لا يملك الرغبة فهذا يشبه أن تكون تفحت في البحر".

وأضاف:" صالح جمعة ملتزم جدًا مع الفريق، من خلاله كلامه فهو يرغب في العودة لمنتخب مصر ونتمنى أن يصل لذلك".

وتعليقا على رحيله لأحد الأندية الكبرى في الدوري خلال الفترة المقبلة رد قائلا:" كل ما يتألق هيطلع الكلام ده، لازم أندية كبيرة تهتم بيه لأنه لاعب كبير.

وأتم تصريحاته:" المهم حاليًا أن يتألق صالح جمعة معنا حتى يحصل على فرصة للعودة لصفوف المنتخب، وبشأن إصابته فهو سيلحق بالمباراة المقبلة أمام سموحة في الدوري يوم 15 مايو".

وقبل أيام، اكتسح فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

المباراة شهدت تألق الثنائي صالح جمعة بعدما صنع هدفين إلى جانب تسجيل المهاجم أحمد ياسر ريان هدفين في شباك بيراميدز.

وبتلك النتيجة ارتفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده من النقاط إلى 30 نقطة في المركز الخامس ليكون على بعد ثلاث نقاط من فريق المصري البورسعيدي والذي تعادل سلبيًا أمام مصر المقاصة.

في المقابل، توقف رصيد بيراميدز عند 34 نقطة ليظل في المركز الثالث.