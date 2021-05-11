الرامي المصري عزمي محيلبة يحقق ذهبية كأس العالم للرماية في إيطاليا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح عزمي محيلبة، الرامي المصري بنادي الصيد بالإسكندرية، في كتابة التاريخ بالحصول على ذهبية كأس العالم للرماية سكيت في إيطاليا متفوقًا على بطل العالم الأمريكي فينست هانكوك وجميع أبطال العالم في اللعبة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

ووصل «محيلبة» النهائي بعدما احتل المركز الثاني في التصفيات بـ 124 طبقا من أصل 125، لبطولة العالم المقامة بإيطاليا في الفترة من ٩ حتى ١٧ مايو الجاري.

وكان «محيلبة» قد حقق في اليوم الأول للتصفيات 73 نقطة حصدها بعد 3 جولات بواقع 25 نقطة في الجولة الأولى، ومثلها في الثانية، فيما حصد 23 نقطة في الجولة الثالثة.

يذكر أن البعثة المصرية تضم كلا من عزمي محيلبة ومصطفى حمدي في منافسات السكيت، بالإضافة إلى أحمد قمر وزاهر وعبدالعزيز محيلبة وياسين ماضي وطلعت ماضي وماجي عشماوي وسحر طلعت في منافسات التراب.

الرامى المصرى بنادى الصيد السكندرى يحقق ذهبية كأس العالم للرماية في إيطاليا (صور)

الرامى المصرى بنادى الصيد السكندرى يحقق ذهبية كأس العالم للرماية في إيطاليا (صور)