شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يلزم إنجلترا بشروط صعبة لاستضافة نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم شروطا للموافقة على نقل نهائى دورى أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتى وتشيلسى من إسطنبول إلى ملعب ويمبلى.

كانت الحكومة البريطانية قد طلبت نقل المباراة إلى إنجلترا، عقب وضع تركيا فى «القائمة الحمراء» بشأن فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن رؤساء الاتحاد الأوروبى مستعدون لنقل نهائى دورى الأبطال إلى ويمبلى بحضور 22500 مشجع، لكن بشرط الحصول على بعض الضمانات.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى متعاطف مع وضع الجماهير، وحالة رفض مشجعى مانشستر سيتى وتشيلسى السفر إلى تركيا.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى استبعد إقامة المباراة على ملاعب توتنهام ونيوكاسل وآرسنال وأستون فيلا وهامبدن بارك وملعب الألفية فى كارديف.

وقال الاتحاد الأوروبى إن ويمبلى هو الملعب الوحيد المناسب لاستضافة هذا الحدث. وأضافت «ذا صن» أنه على الاتحاد الإنجليزى ورابطة دورى البطولة الإنجليزية تغيير ملعب أو إعادة جدولة التصفيات المؤهلة إلى البريميرليج، والتى من المقرر إقامتها يوم 29 مايو على «ويمبلى».

ويمكن نقل المباراة إلى ملعب آخر، أو تقديمها لمدة 48 ساعة، مما يسمح لتشيلسى والسيتى بالتدريب فى ويمبلى خلال اليوم السابق لنهائى دورى أبطال أوروبا.

ويطلب الاتحاد الأوروبى الحصول على ضمانات مطلقة من الحكومة بأن جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات سيسمح لهم بالحضور دون قضايا تتعلق بالحجر الصحى.

كما سيطلب الاتحاد الأوروبى من الأندية التى شاركت فى البطولة هذا الموسم، التخلى عن جزء من أموالها، لتغطية التكاليف المقدرة بـ20 مليون إسترلينى تكبدتها السلطات التركية لاستضافة المباراة فى إسطنبول.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع صدور القرار بشأن ملعب نهائى دورى الأبطال فى وقت مبكر من الأسبوع الحالى.