شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: سنواجه أقوى تشكيلة فى «اليونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع يورجن كلوب مدرب ليفربول، مواجهة تشكيلة قوية لمانشستر يونايتد خلال مباراة قمة مؤجلة يوم الخميس المقبل فى الدورى الإنجليزى الممتاز، رغم معاناة غريمه من جدول مزدحم هذا الأسبوع.

وتأجلت مواجهة الغريمين من الأسبوع الماضى، بسبب احتجاجات لمشجعى يونايتد، وستقام المباراة يوم الخميس المقبل.

وأوضح أولى جونار سولسكاير مدرب يونايتد، أنه ربما لا يملك أى خيار سوى الاستعانة بسياسة التناوب وإجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات.

لكن كلوب يتوقع أن يواجه تشكيلة قوية من يونايتد صاحب المركز الثانى برصيد 67 نقطة من 33 مباراة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول سادس الترتيب الذى خاض مباراة واحدة إضافية.

وقال كلوب عقب فوز ليفربول 2- صفر على ساوثهامبتون: «أتوقع مشاركة تشكيلة قوية أمامنا. أعتقد أن مانشستر يونايتد يملك فقط لاعبين رائعين».

وأضاف: «إذا كنت سأفكر فى اللاعبين المتوقع مشاركتهم، فهم لديهم تشكيلة قوية حقا. خط وسط مذهل وخط هجوم يضم لاعبين رائعين».

وأتم: «ماذا سيفعل (يونايتد) فى المباريات الأخرى، فنحن بوضوح ليس لنا تأثير لكننا كنا سنواجه أقوى تشكيلة لمانشستر يونايتد يوم الأحد الماضى (قبل التأجيل)، وهذا ما نتوقعه الآن».

وحافظ ليفربول على آماله فى إنهاء الموسم فى المربع الذهبى، بعد الفوز فى أنفيلد يوم السبت بهدفى ساديو مانى وتياجو ألكانتارا.