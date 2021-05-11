شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام المؤقت يهتم فقط بالمباراة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رايان ميسون، المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير، المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم إنه لا يفكر سوى فى المباراة التالية لفريقه، مؤكدا أن القائمين على إدارة شؤون النادى سيتخذون «القرارات الكبيرة» المتعلقة بسياسات النادى بعد نهاية الموسم.

وتراجع توتنهام إلى المركز السابع بين فرق البطولة العشرين بعد هزيمته الأخيرة 3-1 أمام ليدز يونايتد ويتخلف بفارق سبع نقاط عن ليستر سيتى، صاحب المركز الرابع قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.

وتولى ميسون تدريب توتنهام بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم بعد إقالة البرتغالى المخضرم جوزيه مورينيو فى الشهر الماضى. وقاد ميسون الفريق للفوز بأول مباراتين خاضهما فى الدورى بعد ذلك لكن الفريق خسر أمام مانشستر سيتى فى نهائى كأس الرابطة.

وقال ميسون (29 عاما) وهو لاعب وسط سابق إن الفريق يركز بصورة كاملة على مبارياته المتبقية.