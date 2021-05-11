شكرا لقرائتكم خبر عن روبن يحلم بالمشاركة فى بطولة أوروبا بعد العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحلم الجناح الهولندى المخضرم أرين روبن باللعب فى نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم، الشهر المقبل، بعد أن شارك أساسيا وللمرة الأولى منذ ثمانية أشهر مع فريقه جرونينجن، أمس الأول «الأحد»، بسبب تعرضه لسلسلة من الإصابات.

وكان روبن (37 عاما) نجم المباراة التى انتهت بفوز فريقه 4-صفر على إمين، عندما هيأ فرصتين للتهديف فى أطول مشاركة له منذ عودته للدورى الهولندى فى العام الماضى. وقال روبن، لاعب بايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسى السابق، إنه شعر بالارتياح لمشاركته خلال 80 دقيقة، وألمح إلى إمكانية العودة إلى المنتخب الهولندى فى نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضى. وقال روبن ردا على سؤال حول موقفه من العودة للمنتخب فى بطولة أوروبا إذا وجهت إليه الدعوة من المدرب فرانك دى بور «إذا اتصل بى فإننى سأوافق». «سيكون هذا جميلا. لكن لابد من التحلى بالواقعية لأنه لابد لى فى هذه الحالة أن أكون فى كامل اللياقة».