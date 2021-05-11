شكرا لقرائتكم خبر عن «زفيريف» يحلم بدخول التاريخ أمام «بريتينى» فى نهائى مدريد للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ثأر ألكسندر زفيريف لهزيمته أمام دومينيك ثيم، فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس العام الماضى، بعد أن تغلب على منافسه النمساوى 6-3 و6-4، ليبلغ نهائى بطولة مدريد المفتوحة يوم السبت المقبل.

وسيلتقى زفيريف، الذى هزم المصنف الأول بالبطولة والمرشح للقب رفائيل نادال بمجموعتين متتاليتين يوم الجمعة الماضى، مع الإيطالى ماتيو بريتينى الذى فاز 6-4 و6-4 على النرويجى كاسبر رود فى المباراة الأخرى بالدور قبل النهائى للمسابقة.

وانطلق اللاعب الألمانى، بطل مدريد 2018، بقوة وكسر إرسال ثيم مبكرا فى كل مجموعة، ليشق طريقه نحو الانتصار بمجموعتين.

وقال زفيريف المصنف الخامس فى مقابلة بالملعب «أنا سعيد جدا بالفوز بهذه المباراة. خضنا بعض المباريات الرائعة وأعتقد أننا لعبنا أقوى مباريات فى العالم».

وأضاف: «لعبنا فى نهائيات الأساتذة والبطولات الأربع الكبرى وما زلنا نتطور وسنواصل لعدة سنوات ونأمل فى خوض المزيد من المباريات المذهلة».

وتابع: «أتطلع للمضى قدما بالتأكيد واللعب فى نهائى آخر بالبطولات الكبرى وأتمنى أن يحالفنى الحظ هذه المرة».

وكان ثيم تفوق 8-2 فى المواجهات المباشرة ضد زفيريف، ودخل مواجهة الدور قبل النهائى بعد الفوز فى آخر 4 مواجهات ومنها انتفاضة فى نهائى أمريكا المفتوحة ليحقق لقبه الأول بالبطولات الأربع الكبرى.

وكانت الهزيمة الوحيدة للمصنف الثالث أمام زفيريف بالملاعب الرملية فى نهائى مدريد قبل عامين لكنه عانى فى الإرسال الأول يوم السبت وارتكب 20 خطأ سهلا ومن بينها ثلاثة أخطاء مزدوجة.

وفى المقابل سدد زفيريف ستة إرسالات ساحقة و25 ضربة ناجحة فى طريقه للانتصار.

وقال اللاعب الألمانى «كانت مباراة أغرب من مواجهة نادال وشعرت بأن الظروف صعبة وسط الرياح وأحيانا لا تكون الأمور سهلة لكننى سعيد بالفوز بالتأكيد».

وسيحاول بريتينى المصنف الثامن، الذى خسر مجموعة واحدة فى هذه البطولة، حصد لقبه الأول فى بطولات الأساتذة عندما يواجه زفيريف فى المباراة النهائية اليوم الأحد.

وقال بريتينى الذى سجل خمسة إرسالات ساحقة ضد رود «لقد تابعت (زفيريف) وهو يلعب بشكل رائع حقا». وختم: «لقد فاز على رفائيل (نادال) ودومينيك (ثيم) وهما من أفضل اللاعبين تقريبا على الأراضى الرملية. ستكون مباراة صعبة».