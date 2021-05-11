شكرا لقرائتكم خبر عن «تشافى» على طاولة مفاوضات «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن تطور جديد بشأن مقعد المدير الفنى لبرشلونة، خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اجتمع مع ليونيل ميسى وجوردى ألبا وجيرارد بيكيه، نجوم البارسا.

وأشار إلى أن الاجتماع لم يحضره رونالد كومان، مدرب برشلونة، رغم أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلى للنادى.

وأوضح البرنامج الإسبانى أن اسم تشافى هيرنانديز، مدرب السد القطرى، ظهر فى اجتماع لابورتا مع نجوم برشلونة.

يذكر أن تشافى صرح مؤخرًا بأنه ينوى تجديد عقده مع السد القطرى.

على جانب آخر، كشف تقرير صحفى إسبانى عن كواليس مفاوضات البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مع برشلونة خلال الفترة الماضية.

وارتبط نيمار لفترة طويلة بالعودة إلى برشلونة، قبل أن يجدد مع سان جيرمان بشكل رسمى حتى 2025.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، فإن مبعوثًا من برشلونة سافر إلى باريس قبل شهر، وقضى يومًا كاملاً مع نيمار لمعرفة خططه المستقبلية.

وأشارت إلى أن نيمار أعرب عن رغبته فى العودة إلى برشلونة، لأنه لا يرى مشروعًا ناجحًا فى باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن برشلونة شعر بالاستغلال والإحباط، فور إعلان تجديد عقد نيمار مع سان جيرمان، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التى تلقاها النادى الكتالونى من نجمه السابق، ورغبته فى العودة من أجل بناء مجد جديد مع برشلونة، الذى قام بما عليه وتواصل مع نيمار، بشكل تسبب فى غضب النادى الباريسى، ولكن النجم البرازيلى اختار البقاء فى باريس وكأنه استثمر هذه الاتصالات لتوقيع عقده الجديد.

فى سياق آخر، أجرى سرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، الذى خرج بسبب الإصابة من مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد لتعرضه لكدمة فى الوجه وشرخ فى الفك العلوى، تدريبات خاصة للتعافى فى المدينة الرياضية للفريق الكتالونى.

وأدى الفريق تدريبات فى منشآت مدينة جوان جامبر الرياضية، فبينما قام اللاعبون الأساسيون فى مواجهة الأتلتى 2 بمران للتعافى، كما هى العادة عقب مباراة، تدرب باقى اللاعبين بوتيرة أشد.

وسيعود الفريق الكتالونى للمران صباح اليوم، للاستعداد لمواجهة ليفانتى اليوم التالى، ضمن منافسات الليجا.

وعقب الحصة التدريبية سيظهر مدرب البارسا رونالد كومان، فى مؤتمر صحفى.