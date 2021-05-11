شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى : الزمالك لم يطلب ضم مهاب ياسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أن ناديه لم يتلق أى عروض رسمية من نادى الزمالك، لضم مهاب ياسر، صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبدالناصر محمد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لم نتلق أى عروض رسمية من نادى الزمالك لضم مهاب ياسر، فى الميركاتو الصيفى المقبل»، مؤكدًا: «كل ما تردد فى هذا الشأن خلال الأيام الماضية لا يعدو كونه كلام وكلاء لاعبين».

وأضاف: «فى حال وصول عرض رسمى من نادى الزمالك أو غيره من الأندية لضم مهاب ياسر، قرار رحيله من عدمه سيكون لحلمى طولان، المدير الفنى للفريق».

وواصل: «بيع بعض من نجوم نادى إنبى فى نهاية الموسم الجارى من عدمه سيكون قرار الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان».

يذكر أن مهاب ياسر انتقل لصفوف إنبى فى الميركاتو الشتوى الماضى قادما من فريق النجوم أحد أندية القسم الثانى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.