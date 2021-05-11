شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يتدخل لحل أزمة عماد السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدخل محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، لحل أزمة عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، مع حسام حسن، المدير الفنى للفريق، والتى على إثرها تم استبعاد اللاعب من المباريات الماضية وخوضه تدريبات منفردة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد مصيلحى تحدث مع حسام حسن من أجل العفو عن عماد السيد، وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، فى الفترة الجارية، والاكتفاء بالفترة التى خاض فيها الحارس تدريبات منفردة طوال الأيام الماضية.

ووعد العميد، رئيس زعيم الثغر، بأن يعود عماد السيد للتدريبات الجماعية، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الفنية وجاهزيته للمشاركة فى المباريات، مثلما حدث مع الرباعى خالد قمر، محمد عطوة، صبرى رحيل، محمود رزق، والذين عادوا للمشاركة مع الفريق بعد استعادة مستواهم الفنى. وفى سياق آخر، طلب حسام حسن من محمد مصيلحى تجديد التعاقد مع صبرى رحيل، ظهير أيسر الفريق، فى الفترة الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حسام حسن طلب من محمد مصيلحى، خلال الجلسة التى جمعتهما فى الأيام الماضية، تجديد التعاقد مع صبرى رحيل، والذى ينتهى تعاقده مع الفريق فى نهاية الموسم الجارى، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية، خاصة فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب فى مركزى الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد محمد مصيلحى جلسة مع صبرى رحيل، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد التعاقد معه.