شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الساعات الأخيرة قبل القمة «122» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكرى الأهلى والزمالك والتى سبقت مباراة القمة 122 التى أقيمت أمس فى الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز حالة من التركيز الشديد والخوف من توابع النتيجة، خاصة أن اللقاء يمثل أهمية خاصة لكل فريق، لما تحمله لقاءات الفريقين من إثارة وندية ورغبة جماهيرية فى التفوق.

وساد الهدوء الحذر داخل معسكر الأحمر قبل القمة، وسط محاولات من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، لإزالة آثار الضغوط التى مرت على الفريق مؤخرا بسبب ضغط المباريات وتراجع الأداء والنتائج التى وضعت المدير الفنى فى مرمى نيران الغضب الجماهيرى خوفا من استمرار نزيف النقاط خلال الفترة المقبلة.

واستعان «موسيمانى» بآخر خمس مباريات خاضها الزمالك محليًا وقاريًا، بالإضافة إلى آخر مباريات قمة قادها كارتيرون مع الفريق الأبيض، وقام بمشاهدتها خلال الأيام الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس للاستقرار على التشكيلة الأنسب لمباراة القمة، كما عقد موسيمانى جلسات نفسية مع لاعبيه لتحفيزهم على الفوز، كما طالبهم بالتركيز فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد تلقى المارد الأحمر أهدافًا فى مبارياته الأخيرة فى الوقت القاتل.

وركز «موسيمانى»، خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة التوازن فى اللعب سواء فى الضغط أو الجانب الهجومى وفقا لسير المباراة، وظهر ذلك بوضوح خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرة الفنية الأخيرة، وشهدت الساعات الأخيرة جلسات خاصة مع بعض النجوم الذين يعتبرهم المدرب فرسان الرهان ويعتمد عليهم فى تنفيذ المهام المطلوبة خلال اللقاء.. ويأتى فى مقدمتهم المدافع المغربى الذى يمثل قوة كبيرة لموسيمانى فى الخط الخلفى على مستوى الخروج بالكرة وتشكيل الزيادة العددية فى الوسط والهجوم عبر كراته المتقنة، بجانب تنفيذ ركلات الترجيح كما هو حال أيمن أشرف البارع فى مركزى قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وحصل محمد شريف هداف الأهلى على جزء من تعليمات المدير الفنى لما يمثله اللاعب من أهمية فى التسجيل واستغلال الفرص التى تتاح للفريق وحرص موسيمانى على تشجيعه ومطالبته بالاجتهاد وبذل قصارى جهده حتى يكون حاضرا باستمرار فى اللقاء. وطالبه بتكرار سيناريو القمة الأخيرة بعدما سجل هدفين فى مرمى الزمالك، وبالتالى يملك أفضلية نفسية أمام الأبيض، كما يستغل موسيمانى دكة البدلاء، إذ يعتمد أحيانا على مروان محسن وصلاح محسن فى مركزى رأس الحربة والجناح إلى جانب وليد سليمان لتنشيط الخط الأمامى.

على الجانب الآخر، شهد معسكر الزمالك حالة تركيز شديدة من الجهاز الفنى واللاعبين، وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب، ووضحت رغبة الأبيض فى حسم القمة 122 لصالحهم لتعويض الإخفافات الأخيرة خصوصا الخسارة من الأهلى فى آخر قمة جمعتهما. وحرص باتريس كارتيرون، المدير الفنى، على دخول الفريق معسكرا لمدة يومين بعد أن كان 24 ساعة فى لقاءات القمة الأخيرة.

وكرر الفرنسى كارتيرون مشاهدته لفيديوهات عدد من مباريات الأهلى لوضع الخطة المناسبة للمباراة، ومنح المدير الفنى للزمالك كل لاعب تعليمات خاصة ونصائح لتطبيقها فى التدريب الختامى اليوم قبل المباراة المرتقبة.

وشهد معسكر الأبيض جلسة خاصة عقدها المدير الفنى مع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، وشرح المدير الفنى بعض الأمور الفنية لشيكابالا وبعض التعليمات لتنفيذها فى المباراة، حيث يراهن على قدرات اللاعب الفنية وخبراته فى مباريات القمة.

كان مجلس الإدارة قد حرص على مؤازرة الفريق قبل اللقاء بحضور التدريبات والاطمئنان على سير الأمور داخل الفريق والشد من أزر اللاعبين لضمان جاهزيتهم فنيا للقاء، ووعد أعضاء اللجنة، لاعبى الفريق والجهاز الفنى، بتلبية طلباتهم فى الفترة الحالية، معربين عن أمنياتهم بالتوفيق فى لقاء القمة، كما طالبوا اللاعبين بالتركيز فى الملعب فقط.