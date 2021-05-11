شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبدالواحد على «رادار» الزمالك.. ومجلس المصرى يسعى لتجديد عقد اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، ضمن اهتمامات نادى الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نجح اللاعب فى جذب الأنظار إليه، خلال بطولة الدورى الممتاز، واعتلى صدارة هدفى الدورى، مسجلاً 10 أهداف، كما اقترب من الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، تحت قيادة حسام البدرى، المدير الفنى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب تلقى عرضاً للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، وهو الأمر الذى رحب به عمر كمال عبد الواحد، ولكنه اشترط موافقة على ماهر، المدير الفنى للمصرى، الذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع اللاعب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يكثف فيه محمد الخولى، نائب رئيس النادى، من مفاوضاته مع اللاعب لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، واشترط اللاعب الحصول على 5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، فى الوقت الذى عرض فيه مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، 3 ملايين، ورفض اللاعب تدخلات بعض الوسطاء لتقليل المقابل المادى الذى يسعى للحصول عليه، وكشف اللاعب عن أن العرض المادى المقدم من نادى الزمالك يصل إلى 6 ملايين جنيه فى الموسم، على أن تزيد بنسبة 10% مع كل موسم، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته خلال الأيام المقبلة، سواء بتجديد تعاقده مع المصرى أو بالانضمام لنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة.