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أمين عمر: لاعبو الأهلي والزمالك ساعدوني وحصلت على إشادة من جهازي الفريقين

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمين عمر، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه خلال اللقاء، والذي شرف التحكيم المصري.

وأضاف عمر، في تصريحات تلفزيونية: «نحن مثل القضاة، نجتهد دائما لحصول كل فريق على حقه، ونعترف بالطبع بالأخطاء لأننا لسنا ملائكة».

وواصل: «المباراة خرجت بشكل جيد واللاعبون ساعدوني على خروج المباراة بهذا الشكل المشرف، وأتمنى التوفيق لباقي زملائي في الفترة المقبلة».

وأكد: «نتمنى أن تكون مباراة اليوم هي البداية لعدم إسناد مباريات القمة مجددا لحكام أجانب، وحصلت على تهنئة الأجهزة الفنية بالأهلي والزمالك».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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