شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر: لاعبو الأهلي والزمالك ساعدوني وحصلت على إشادة من جهازي الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمين عمر، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه خلال اللقاء، والذي شرف التحكيم المصري.

وأضاف عمر، في تصريحات تلفزيونية: «نحن مثل القضاة، نجتهد دائما لحصول كل فريق على حقه، ونعترف بالطبع بالأخطاء لأننا لسنا ملائكة».

وواصل: «المباراة خرجت بشكل جيد واللاعبون ساعدوني على خروج المباراة بهذا الشكل المشرف، وأتمنى التوفيق لباقي زملائي في الفترة المقبلة».

وأكد: «نتمنى أن تكون مباراة اليوم هي البداية لعدم إسناد مباريات القمة مجددا لحكام أجانب، وحصلت على تهنئة الأجهزة الفنية بالأهلي والزمالك».