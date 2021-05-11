شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الحظ لعب دورا كبيرا في هدف الزمالك أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إن التعادل الذي حققه الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز عادل بين الفريقين.

وأضاف شادي، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي اطمأن بعض الشئ بعد تسجيل الهدف عن طريق صلاح محسن، كما تفاجأ لاعبوه بالهدف المفاجئ الذي سجله فرجاني ساسي، حيث لعب الحظ دوراً كبيراً في هذا الهدف.

واختتم شادي: "الأهلي يعاني من ضغط المباريات ، وهو ما يعيق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تصحيح أخطائه".