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شادي محمد: الحظ لعب دورا كبيرا في هدف الزمالك أمام الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إن التعادل الذي حققه الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الممتاز عادل بين الفريقين.

وأضاف شادي، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي اطمأن بعض الشئ بعد تسجيل الهدف عن طريق صلاح محسن، كما تفاجأ لاعبوه بالهدف المفاجئ الذي سجله فرجاني ساسي، حيث لعب الحظ دوراً كبيراً في هذا الهدف.

واختتم شادي: "الأهلي يعاني من ضغط المباريات ، وهو ما يعيق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من تصحيح أخطائه".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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