شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريب في ميت عقبة.. وكارتيرون يعاقب اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء في التاسعة مساءً استعدادا لمباراة إنبي المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعود الزمالك للتدريب بملعبه في ميت عقبة بعد أن خاض تدريباته على احد ملاعب التجمع الخامس قبل مباراة القمة.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري مساء الإثنين وقرر معاقبة اللاعبين بخوض مران اليوم.

وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 21 للدوري الممتاز التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري.