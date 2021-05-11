رضا عبد العال: موسيماني وكارتيرون قدما لوحة فنية سيئة في القمة

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عقب نهاية مباراة القمة ببن القطبين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": كارتيرون وموسيماني قدما لوحة فنية سيئة على مدار شوطي المباراة، وهناك عدة أخطاء في تشكيل الفريقين، معقبا: مش فاهم سبب إبقاء محمد عبد الشافي وحميد أحداد وحازم إمام على مقاعد البدلاء، والدفع بيوسف أوباما في مركز رأس الحربة الصريح.

واختتم "عبد العال" حديثه قائلا: موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ منذ البداية، وكنت أفضل إبقاء حسين الشحات على مقاعد البدلاء نظرًا لتراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وخرجت أرقام مباراة القمة رقم 122 بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة مساء أمس بالتعادل الإيجابي 1-1 بتقارب شديد بين الفريقين، حيث جاءت نسبة الاستحواذ للأهلي 53% والزمالك 47%.