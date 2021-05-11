شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: علامات استفهام كبيرة على أداء موسيماني وكارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك جاءت متواضعة وعكس التوقعات.

وأضاف نبيل، في تصريحات تلفزيونية، أن طريقة لعب الزمالك بدون رأس حربة كان لغزا كبيرا خاصة أن الفريق يملك 3 مهاجمين.

وتابع: «لم يكن تكتيك كارتيرون فقط هو المثير للجدل، بل أيضا قراءة موسيماني للمباراة وتبديلاته حيث دفع بالثنائي وليد سليمان ومروان محسن بدلا من الدفع بلاعبين مدافعين للحفاظ على التقدم».