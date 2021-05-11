شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر ردًا على الزمالك: مش متابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الحكم الدولي أمين عمر الذي أدار قمة الأهلي والزمالك، على تصريحات إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية في القلعة البيضاء ضده، قبل مباراة القمة.

وقال أمين عمر في تصريحات تليفزيونية: «لا أتابع أي تصريحات سواء ضدي أو بشكل عام، أضع تركيزي فقط داخل الملعب».

وتابع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وأسامة نبيه المدرب العام في الزمالك قاما بتهنئته عقب المباراة، متمنيًا أن يكون تواجد الحكام المصريين في لقاءي القمة هذا الموسم بداية لاستمرار ظهور التحكيم المصري في القمة بشكل دائم.