شكرا لقرائتكم خبر عن كان ينظف حذاءه.. أيمن عبدالعزيز: شيكابالا لم يخطئ خلال استبداله أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يرتكب أي خطأ خلال استبداله في مباراة الأهلي.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا، لم يرتكب أي خطأ خلال استبداله في مباراة الأهلي، اللاعب كان يقوم بتنظيف حذائه، وكل شخص من الممكن أن يفسر هذا التصرف على طريقته الخاصة».

وأضاف: «أي شخص من الممكن أن يفسر هذا التصرف بسوء نية، ولكن الحقيقة أن شيكابالا، كان يقوم بتنظيف حذائه».

وتابع: «المغربي أشرف بن شرقي، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة القمة، لو كان اللاعب في مستواه الفني، كان من الممكن أن يفوز الفريق الأبيض بالمباراة»، مضيفًا: «بن شرقي، في المباريات الأخيرة جسد بدون روح».

وواصل: «يوسف أوباما، بعيد عن مستواه الفتي في الفترة الأخيرة، وعليه أن يتقبل نقد جماهير الزمالك، حتى يستعيد مستواه الفني»، مؤكدًا :«أوباما، هو أهم لاعب في الزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، وطبيعي أن يكون بعيدا عن مستواه الفني في فترة من الفترات».