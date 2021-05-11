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ضياء السيد: الأهلي يعاني من مشاكل كثيرة قبل مواجهة صن داونز

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن تعادل الأهلي والزمالك بالقمة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، يعد نتيجة عادلة.

وأضاف السيد، في تصريحات تلفزيونية: الأهلي والزمالك لعبا بشكل تحفظي وخافا من فتح خطوطهما وهو ماتسبب في ظهور القمة بهذا الشكل خاصة الشوط الأول.

وتابع: «التبديلات في لقاء القمة لم تكن بها أي مغامرة وكان الهدف منها الحفاظ على النتيجة، والفريقان كانا يبحثان عن عدم الهزيمة وليس الفوز».

وأكمل: «مواجهتا صن داونز في غاية الصعوبة والأهلي يعاني من مشاكل كثيرة، ويفتقد للسرعات في الخط الأمامي قبل المعترك الإفريقي، ومحمد شريف هو العنصر الوحيد في هجوم الأهلي الذي يمتلك السرعة».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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