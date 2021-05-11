شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال : كارتيرون وموسيماني قدما وجبة فاسدة في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عقب نهاية مباراة القمة ببن القطبين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز .

وقال عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية: كارتيرون وموسيماني قدما لوحة فنية سيئة ووجبة فاسدة في القمة على مدار شوطي المباراة، وهناك عدة أخطاء في تشكيل الفريقين، فلا أتفهم سبب إبقاء محمد عبدالشافي وحميد أحداد وحازم إمام على مقاعد البدلاء، والدفع بيوسف أوباما في مركز رأس الحربة الصريح .

واختتم عبدالعال: موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ منذ البداية، وكنت أفضل إبقاء حسين الشحات على مقاعد البدلاء نظراً لتراجع مستواه في الآونة الأخيرة .