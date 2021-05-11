أمين عمر: لاعبو الأهلي والزمالك ساعدوني.. ولم أتابع هجوم إبراهيم عبد الله عليّ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أمين عمر الحكم الدولي المصري الذي أدار لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، أنه وزملاءه يتعاملون مع المباريات مثلما يتعامل قضاة المحاكم مع القضايا.

وأشار عمر في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لم يتابع التصريحات التي أدلى بها إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، عنه قبل ساعات من اللقاء.

وقال عمر: "شرفنا التحكيم المصري وأنفسنا واتحاد الكرة، هذه هي البداية فقط لتكون كل مباريات الدوري بإدارة مصرية".

وأضاف: "نتعامل مع المباريات مثل القضاة، القاضي يحكم في القضايا الكبيرة مثل الصغيرة، ونحن نحكم بنفس الطريقة مهما كان حجم المباراة".

وأردف: "المباراة هي نتاج مجهود فرق ولاعبين يتدربون، ولذلك علينا أن نمنح كلًا منهم حقه قدر المستطاع، نحن لسنا ملائكة ولكننا نجتهد لمنح كل ذي حق حقه".

وأوضح: "أشكر لاعبو الأهلي والزمالك لأنهم سهلوا الأمور لي في إدارة اللقاء، هم أصدقاء ودائمًا ما كانوا يمزحون داخل الملعب".

وبسؤاله عن أثر تصريحات إبراهيم عبد الله على أداءه، فقال عمر: "مش متابع والله، أفصل نفسي عن هذه الأمور ومن يريد أن يقول أي شيء فليتفضل".

واستطرد: "نتمنى أن تكون الفترة الحالية هي نهاية التحكيم الأجنبي في مصر، نحن نقود مباريات في أكبر البطولات ولذلك من حقنا أن ندير لقاء الأهلي والزمالك".

واختتم: "مسؤولو الفريقين قاموا بتهنئتي بعد المباراة، سواء موسيماني من الأهلي أو أسامه نبيه من الزمالك".