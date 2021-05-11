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رضا عبدالعال: الأهلي استفاد من التعادل وهو الأقرب للدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي استفاد من التعادل أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الممتاز، مشيراً إلى أن الفريق أصبح الأقرب لحصد لقب الدوري العام.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي سيفوز بمباراتيه المؤجلتين وسيتصدر بطولة الدوري العام، وهو الأقرب للقب، كما أن لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فرطوا في الفوز بالعديد من المباريات التي كانت كفيلة باتساع الفارق إلى أكبر عدد من النقاط مع الغريم التقليدي الأهلي .

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