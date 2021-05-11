شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة زملكاوية إلى حسين الشحات: «بوس على رجل شيكا واتأسف له» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت نهاية اللقاء بين الأهلي والزمالك والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، لقطة غريبة، بعدما وجه أحد مشجعي الزمالك الحاضرين للقاء، رسالة إلى حسين الشحات، قال خلالها حسب فيديو «المصري اليوم»: «بوس على رجل شيكا واتأسفله».

كان الشحات قد ظهر في إحدى البرامج الرمضانية، وخلال مسابقة البرنامج للتعرف على اسم مكتوب على لوحة، يرفعها فوق رأسه، وهو اسم نجم الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا.

وفي هذه المسابقة، يقف مجموعة من الحاضرين لوصف الاسم الذي يحمله الشحات، وقد وصف بعضهم شيكابالا بأنه «ميت» فيما يبدو، وهو ما جعل الشحات يتعرف عليه قائلا: «شيكابالا»، ليثير بذلك غضب جماهير الزمالك.

وتحدث الشحات خلال ظهوره التليفزيوني عن شيكابالا، قائلا إنه لاعب موهوب ويملك قدرات رائعة، كانت تؤهله للعب في الدوري الإسباني أو الإنجليزي، إذا كان تركيزه في كرة القدم فقط.