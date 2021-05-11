شكرا لقرائتكم خبر عن لم يحصلوا على مستحقاتهم من يناير الماضي.. العدل: لاعبو الزمالك يستحقون الإشادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد السيناريست مدحت العدل بأداء لاعبي الزمالك خلال مباراة القمة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وقال العدل، في تصريحات تليفزيونية: «مثلما انتقدت لاعبي الزمالك عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا، لابد من الإشادة بهم عقب مباراة اليوم، فقد قدم اللاعبون مباراة كبيرة أمام الأهلي ونجحوا في العودة إلى المباراة مرة أخرى بعد التأخر بهدف صلاح محسن.

واختتم العدل: تشكيل الزمالك لم يكن على ما يرام منذ بداية المباراة، وكنت أُفضل الدفع بمحمد عبدالشافي منذ البداية على حساب أحمد فتوح، بالإضافة إلى الاعتماد على رأس حربة صريح بدلاً من تواجد يوسف أوباما في هذا المركز .