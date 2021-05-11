اخبار الرياضه

محمد صلاح: موسيماني وكارتيرون لايصلحان لتدريب الأهلي والزمالك

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: موسيماني وكارتيرون لايصلحان لتدريب الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن مدربي الأهلي والزمالك، بيتسو موسماني وباتريس كارتيرون لا يستحقان التواجد مع قطبي الكرة المصرية.

وأضاف صلاح، في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني وكارتيرون لايصلحان لتدريب الأهلي والزمالك، وقد تسببا في ظهور القمة 122 بهذا الشكل المتواضع».

وأردف: «لا أعلم سب بالتغييرات في تشكيل الزمالك ولم أعرف مركز أوباما في القمة، وخطة كارتيرون لم تكن موفقة ولماذا غاب سيف الجزيري عن القمة خاصة وأنه يمتلك السرعات».

وتابع: «شيكابالا كان الأفضل في الزمالك أمام الأهلي، ويليه فرجاني ساسي بسبب الهدف الذي سجله في الشناوي، والزمالك كان في حاجة للفوز للاقتراب من لقب الدوري».

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا