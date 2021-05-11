شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: موسيماني وكارتيرون لايصلحان لتدريب الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن مدربي الأهلي والزمالك، بيتسو موسماني وباتريس كارتيرون لا يستحقان التواجد مع قطبي الكرة المصرية.

وأضاف صلاح، في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني وكارتيرون لايصلحان لتدريب الأهلي والزمالك، وقد تسببا في ظهور القمة 122 بهذا الشكل المتواضع».

وأردف: «لا أعلم سب بالتغييرات في تشكيل الزمالك ولم أعرف مركز أوباما في القمة، وخطة كارتيرون لم تكن موفقة ولماذا غاب سيف الجزيري عن القمة خاصة وأنه يمتلك السرعات».

وتابع: «شيكابالا كان الأفضل في الزمالك أمام الأهلي، ويليه فرجاني ساسي بسبب الهدف الذي سجله في الشناوي، والزمالك كان في حاجة للفوز للاقتراب من لقب الدوري».