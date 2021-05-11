شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا لجماهير الأهلي خلال القمة 122: «على الجزمة» (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد لقاء الأهلي والزمالك الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 في القمة 122، وعند الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني أثناء استبدال شيكابالا وإشراك حميد أحداد، أشار الأباتشي للحاضرين من جماهير الأهلي إلى حذائه مما أثار غضب جماهير الأهلي.

وأظهر فيديو «المصري اليوم» الذي تم تصويره من خلال اللقاء، إلى إشارة شيكابالا إلى حذائه أثناء خروجه، ولم يظهر الفيديو صوت تعرض لاعب الزمالك إلى هتافات معادية أم لأ. وكان شيكابالا كرر هذا الموقف مع جماهير الأهلي خلال مباراة السوبر المصري بالإمارات.

كان شيكابالا قام بنفس الفعل مع جماهير الأهلي خلال لقاء القمة الذي جمعهما في يناير عام 2011، لتشهد القمة 122 التي أقيمت مساء أمس نفس الموقف الذي قام به لاعب الزمالك مع جماهير الأهلي.